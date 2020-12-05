Российский фигурист Алексей Ерохов прокомментировал свое выступление в короткой программе на пятом этапе Кубка страны в Москве. Спортсмен чисто исполнил программу с четверным сальховом и набрал 86,20 баллов, что вывело его на первое место.

Ерохов признался, что на первом этапе Кубка России выступать было более волнительно, так как перед этим была долгая пауза. Он подчеркнул, что был очень мотивирован, но именно это, возможно, и помешало.

«А сейчас выходил поспокойнее. Понял свои слабые стороны, над чем нужно поработать, и было намного проще выступать», — сказал Ерохов, слова которого приводит ФФККР.

Фигурист добавил, что немного изменил контент в короткой программе: ранее он прыгал каскад из лутца и тулупа, а теперь сменил лутц на риттбергер, так как он получается стабильнее.

«Моя задача была выдать здесь чистый прокат, и это получилось», — добавил Ерохов.

Произвольная программа состоится завтра, 6 декабря.