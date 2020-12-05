В Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром-Арена» завершился матч между «Зенитом» и екатеринбургским «Уралом». Команды встречались в рамках 17-го тура чемпионата России, хозяева одержали победу со счетом 5:1.

Три гола в составе сине-бело-голубых забил нападающий Сердар Азмун. В первом тайме он открыл счет, а спустя пять минут удвоил преимущество хозяев. После перерыва иранец реализовал пенальти.

Ещё один пенальти реализовал нападающий Артем Дзюба в первом тайме. Также голом отметился защитник Дуглас Сантос.

В составе «Урала» автором единственного забитого гола стал полузащитник Артем Шаболин.

Набрав 35 очков, «Зенит» возглавил турнирную таблицу РПЛ, но идущий вторым «Спартак» имеет такое же количество баллов. «Урал» с 19 очками остался на 11-м месте.