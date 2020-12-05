Российская биатлонистка Евгения Павлова оценила свое выступление в женской эстафете на втором этапе Кубка мира в Контиолахти (Финляндия). Сборная России заняла четвертое место, команду также представляли Ирина Казакевич, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева.

«Вышла и работала. Но все равно остается какое-то волнение при стрельбе. Хочу разобраться с этим у себя в голове. Никого не виню, моя проблема, мои ошибки. Просто хочу понять, что происходит, и работать дальше», — сказала Павлова, слова которой приводит «Матч ТВ».

Что касается стрелковой работы по методике Алексея Волкова, Павлова отметила, что старается максимально идти на контакт, но все равно происходит психологический зажим. Евгения призналась, что причины этого ей пока не понятны.

«Но я стараюсь. А сегодня еще была тяжелая ветренная ситуация. Все в одинаковых условиях, конечно, но кто-то справляется, кто-то нет», — сказала Павлова.

Напомним, сборная России по биатлону не попадает в медали на протяжении 25 гонок подряд.