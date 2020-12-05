«Зенит» на своем поле одержал разгромную победу над «Уралом» в матче 17-го тура РПЛ. Игра проходила на «Газпром-Арене» и завершилась со счетом 5:1.

Три гола в составе победителей забил иранский форвард Сердар Азмун: он дважды отличился с игры и один раз — с пенальти. Ещё по голу забили Артем Дзюба (с пенальти) и Дуглас Сантос.

Место в воротах сине-бело-голубых занимал Андрей Лунев, сменивший Михаила Кержакова. С первых минут сыграли Дмитрий Чистяков и Алексей Сутормин, в то время как Деян Ловрен матч пропустил.

Набрав 35 очков в 17 матчах, «Зенит» остался на первом месте в турнирной таблице. Однако у «Спартака», идущего вторым, такое же количество очков.