Нападающий «Краснодара» Ари показал, как поздравил защитника Кайо с рождением дочери.

В раздевалке после матча с «Ротором» Ари облил своего партнера по команде. «Мои поздравления с рождением малышки Катарины», — написал футболист на своей странице в «Инстаграме» и показал видео.

Напомним, «Краснодар» на своем поле принимал «Ротор» в рамках 17-го тура Российской футбольной Премьер-Лиги. Игра завершилась с разгромным счетом 5:0 в пользу хозяев.

В составе победителей два гола забил Ари (один — с пенальти), дважды отличился Виктор Клаэссон (один гол — с пенальти), еще один мяч забил Магомед-Шапи Сулейманов. «Ротор» с 30-й минуты играл в меньшинстве, так как Андрес Понсе получил вторую желтую карточку и покинул поле.