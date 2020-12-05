Сборная России обыграла Чехию в рамках чемпионата Европы по гандболу среди женских команд. Игра проходила на арене «Йюске-Банк-Боксен» в Хернинге (Дания) и завершилась со счетом 24:22 в пользу россиянок.

После первого тайма подопечные Амброса Мартина вели со счетом 15:13 и сохранили преимущество в два мяча до конца встречи.

Для сборной России эта победа стала второй в рамках турнира: ранее команда Мартина обыграла Испанию. Таким образом, россиянки гарантировали себе выход в основной раунд чемпионата Европы. Чтобы пройти дальше, нужно было не занять последнее место в группе.

В следующем матче сборная России встретится со Швецией, а Чехия сыграет с Испанией.