Российский фигурист Алексей Ерохов рассказал, как изменились его тренировки с приходом в группу Виктории Буцаевой.

«Со мной на льду тренируются Илья Яблоков, Андрей Анисимов, Владимир Самойлов… А для меня важно, чтобы в группе была конкуренция, чтобы на тренировках это присутствовало, мне это сильно помогает и заряжает», — рассказал Ерохов, слова которого приводит сайт ФФККР.

Фигурист признался, что поначалу ему было тяжеловато, так как у нового тренера свое видение подготовки, однако со временем он освоился.

Напомним, ранее Ерохов тренировался под руководством Этери Тутберидзе. В сезоне-2017/18 он завоевал золотую медаль чемпионата мира среди юниоров. В минувшее межсезонье Алексей перешел в группу Буцаевой.