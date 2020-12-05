Нападающий «Зенита» Сердар Азмун вышел на первое место в гонке бомбардиров чемпионата России по футболу.

После 17 туров в активе иранского форварда девять забитых голов, два из них — с пенальти. В матче с «Уралом» Азмун оформил хет-трик: дважды забил с игры и реализовал одиннадцатиметровый.

На один гол от Азмуна отстает его партнер по команде Артем Дзюба, который тоже отличился в матче с «Уралом» (с пенальти). Теперь на его счету восемь мячей.

По восемь голов также забили нападающие «Спартака» Джордан Ларссон и Эсекьель Понсе, в матче с «Тамбовом» они отличились по два раза. По семь мячей в активе форварда «Рубина» Джордже Деспотовича и полузащитника «Сочи» Кристиана Нобоа.

На данный момент «Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 35 очков. «Спартак» (35) идет на втором месте, ЦСКА (32) — на третьем. Однако армейцы еще не сыграли свой матч 17-го тура.