Главный тренер сборной России по биатлону Валерий Польховский сообщил, что в составе женской команды не будет изменений после второго этапа Кубка мира в Контиолахти (Финляндия).

Татьяна Акимова, успешно выступающая на Кубке России, сможет присоединиться к национальной команде лишь в январе.

«По техническим причинам можем ввести ее в сборную только с января. Остаемся в прежнем составе, пусть опытные выходят на свой уровень, а молодые набираются опыта», – рассказал Польховский, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, Акимова ранее выиграла спринт на этапе Кубка России в Тюмени и стала второй в суперспринте. В конце ноября она одержала победу в гонке преследования и мегамасс-старте.