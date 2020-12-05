На автодроме «Сахир» в Бахрейне завершилась квалификация этапа Гран-при Формулы-1. Стартовать с поул-позиции в завтрашней гонке будет пилот «Мерседеса» Валттери Боттас.

Вторым стал его партнер по команде Джордж Рассел, заменяющий Льюиса Хэмилтона. Ранее британец сдал положительный тест на коронавирус, поэтому пропускает соревнования. Третье время в квалификации показал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят стал шестым, его напарник Пьер Гасли — девятым.

Гонка состоится завтра, 6 декабря, и начнется в 20:10 по московскому времени.

Лидером общего зачета пилотов идет Хэмилтон, уже гарантировавший себе победу в чемпионате. В топ-3 также входят Боттас и Ферстаппен.