Главный тренер «Зенита» Сергей Семак объяснил, почему отдал предпочтение голкиперу Андрею Луневу в матче с «Уралом». Михаил Кержаков, защищавший ворота команды в предыдущих играх, остался на скамейке запасных.

«Что касается выхода Лунёва, то, во-первых, мы должны давать ему практику, чтобы он набирал форму. К Мише Кержакову абсолютно нет никаких претензий. Единственное, что меня беспокоило, — небольшое выгорание, которое, наверное, есть, потому что он играет очень и очень много», — заявил Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зенита».

Тренер пояснил, что Кержаков — единственный футболист, который играет без замен, поэтому ему необходимо дать небольшую передышку. По словам Семака, по той же причине в стартовом составе не вышли и Александр Ерохин с Далером Кузяевым.

Напомним, «Зенит» разгромил «Урал» со счетом 5:1 и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ с 35 очками.