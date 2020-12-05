Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова оценила выступление Камилы Валиевой в короткой программе на этапе Кубка России в Москве.

Фигуристка исполнила тройной аксель и набрала 86,20 баллов, что вывело ее на первое место.

«Валиева выступила очень здорово. Сделала тройной аксель. Была небольшая ошибка, но для первого раза прекрасно. Не было соперниц? А что тут сделаешь? Мы готовим Камилу к Олимпиаде», — сказала Бестемьянова, слова которой приводит «Чемпионат».

Валиева получила оценку, которая превосходит мировой рекорд Алёны Косторной. По мнению Бестемьяновой, это закономерный результат.

Произвольная программа состоится завтра, 6 декабря.