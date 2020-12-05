Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил игру бразильского нападающего Малкома в матче с «Уралом» (5:1).

Тренер подчеркнул, что ждет от всех игроков максимальной пользы на поле.

«В том качестве, в котором он действовал сегодня, это хорошо для команды. Конечно, все мы хотим, чтобы он забивал и брал больше на себя, потому что у него есть эти качества. Больше бил в тех ситуациях, когда есть такая возможность, потому что у него есть удар», — сказал Семак, слова которого приводит пресс-служба «Зениа».

Специалист добавил, что Малкому нужно больше играть, чтобы окончательно обрести уверенность. Семак подчеркнул, что футболисту приходится тяжело, так как он пропустил очень большой период из-за травмы. Тренер также отметил, что Малком провел хороший матч в Туле против «Арсенала».

Напомним, «Зенит» набрал 35 очков и сохранил первое место в турнирной таблице РПЛ.