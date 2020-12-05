Камила Валиева и Алексей Ерохов вышли в лидеры пятого этапа Кубка России, «Зенит» разгромил «Урал». Эти и другие новости дня — в традиционном дайджесте Nevasport.

Валиева и Ерохов лидируют после КП в Москве

В Москве проходит пятый этап Кубка России по фигурному катанию. После короткой программы у женщин в лидеры вышла Камила Валиева, впервые исполнившая тройной аксель. У мужчин лидирует Алексей Ерохов, прыгнувший четверной сальхов. Примечательно, что спортсмены набрали одинаковые баллы — 86,20.

«Зенит» разгромил «Урал»

«Зенит» на своем поле одержал крупную победу над «Уралом» в 17-м туре РПЛ. Игра завершилась со счетом 5:1, в составе победителей хет-трик оформил Сердар Азмун, еще по голу забили Артем Дзюба и Дуглас Сантос. Команда Семака осталась на первом месте в РПЛ.

СКА забросил 5 шайб «Трактору»

Петербургский СКА на выезде разгромил «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Игра проходила в Челябинске и завершилась победой гостей со счетом 5:1. В составе армейцев две шайбы забросил Антон Бурдасов, по разу отличились Кирилл Марченко, Артем Швец-Роговой и Владислав Каменев.

Сборная России по гандболу выиграла второй матч на ЧЕ-2020

Сборная России по гандболу обыграла Чехию в матче чемпионата Европы среди женских команд, который проходит в Дании. Игра завершилась со счетом 24:22. Для россиянок эта победа стала второй и позволила выйти в основной раунд турнира.

Сборная России по биатлону не попадает в медали 25 гонок подряд

Сборная России по биатлону не попадает в медали на протяжении 25 гонок подряд. Последний раз представитель России поднимался на подиум на чемпионате мира 2020 года в Антхольце: тогда Александр Логинов завоевал бронзу в гонке преследования.