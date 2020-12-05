В Контиолахти (Финляндия) продолжается второй этап Кубка мира по биатлону. Сегодня, 6 декабря, состоится мужская эстафетная гонка, начало запланировано на 14:45 по московскому времени.

За сборную России на первом этапе побежит Матвей Елисеев, затем его сменит Антон Бабиков. Третий этап достался Эдуарду Латыпову, финишировать будет Александр Логинов.

В составе сборной Норвегии выступят Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, а также братья Тарьей и Йоханнес Бё. Представлять французскую команду будут Эмильен Жаклен, Симон Дестье, Фабьен Клод и Кентен Фийон-Майе.

За сборную Германии побегут Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль. Шведскую сборную представят Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.