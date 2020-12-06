В Контиолахти (Финляндия) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону состоится женская гонка преследования. Спортсменки выйдут на старт сегодня, 6 декабря, в 17:15 по московскому времени.

Биатлонисткам предстоит преодолеть дистанцию 10 километров с четырьмя огневыми рубежами — по два из положений лежа и стоя. Стартлист на гонку сформирован согласно финишному протоколу спринта, который состоялся ранее.

Таким образом, первой на дистанцию отправится шведка Ханна Оберг. Второй будет стартовать француженка Анаис Шевалье-Буше, третьей — шведка Эльвира Оберг.

Первой из россиянок в гонку уйдет Светлана Миронова под 10-м номером, Ирина Казакевич будет стартовать 13-й, Тамара Воронина — 27-й, Евгения Павлова — 44-й, Ульяна Кайшева — 54-й.