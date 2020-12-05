В Москве продолжается пятый этап Кубка России по фигурному катанию. Сегодня, 6 декабря, спортсмены выступят с произвольными программами.

Женщины выйдут на лед в 15:35 мск. По итогам короткой программы лидером идет Камила Валиева, прыгнувшая тройной аксель и набравшая рекордные 86,20 баллов. Второе место занимает Ксения Цибинова, третье — Анастасия Тараканова.

Произвольная программа у мужчин стартует в 17:45. По итогам первого дня соревнований лидирует Алексей Ерохов, набравший, как и Валиева, 86,20 баллов. Вторую строчку занимает Егор Рухин, третью — Пётр Гуменник.

В парном катании лидируют Анастасия Мишина и Александр Галлямов, старт произвольной программы — сегодня в 14:20. Ритмический танец начнется в 13:15, главные претенденты на победу — Анастасия Скопцова и Кирилл Алёшин.