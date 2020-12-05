Бывший нападающий сборной СССР по футболу Виктор Понедельник скончался в возрасте 83 лет. О смерти прославленного футболиста сообщила его дочь Анастасия в социальной сети «Фейсбук».

«Папочка, покойся с миром», — написала Анастасия.

Во время своей игровой карьеры Понедельник выступал за ростовские клубы «Ростсельмаш» (нынешний «Ростов») и СКА. Нападающий провел 29 матчей в составе сборной СССР и записал на свой счет 20 забитых мячей.

Кроме того, со сборной СССР понедельник стал победителем первого в истории чемпионата Европы в 1960 году. Он забил решающий гол в финальном матче против Югославии (2:1). Спустя четыре года Понедельник также завоевал серебро Евро-1964.

Понедельник был последним живым чемпионом Европы по футболу-1960.