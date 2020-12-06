Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Доминик Круз проведет следующий бой против американца Кейси Кенни.

Об этом сообщает MMA Junkie. По информации источника, данный поединок пройдет 6 марта в рамках карда турнира UFC 259.

Напомним, в последнем поединке Доминик Круз потерпел поражение нокаутом во втором раунде бывшему чемпиону промоушена в двух дивизионах Генри Сехудо на UFC 249.

Кейси Кенни провел в UFC шесть поединков, одержав пять побед и потерпев одно поражение от Мераба Двалишвили. В своем последнем поединке 29-летний американец одолел Натаниэля Вуда единогласным решением судей.

Доминик Круз идет на серии из двух поражений, до проигрыша Сехудо он уступил Коди Гарбрандту, оставив чемпионский пояс в легчайшем весе.