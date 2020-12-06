Агент бывшего бойца UFC Йоэля Ромеро Малки Кава рассказал, рассматривает ли его клиент вариант, при котором кубинский спортсмен выступит в одном из промоушенов в России.

По словам Кава, они не называли конкретные организации, но Ромеро готов выступить в любом из крупных российских промоушенов.

«Йоэль любит Россию и российских болельщиков», — сказал Кава, слова которого приводит «RT на русском».

Напомним, свой последний последний поединок Йоэль Ромеро провел 7 марта 2020 года, уступив новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Недавно стало известно, что Ромеро был уволен с UFC, несмотря на еще три боя по соглашению. В UFC Ромеро провел 13 поединков, одержав девять побед и потерпев четыре поражения, три из которых были последними.