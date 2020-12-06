Петербургский «Зенит» сегодня, 6 декабря, на домашнем паркете сыграет с казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ.

Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени.

Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь:



Команда Хави Паскуаля на данный момент сыграла шесть матчей в текущем сезоне Единой Лиги ВТБ из-за проблем с коронавирусом в команде. В сезоне-2020/21 «Зенит» обыграл подмосковные «Химки», польскую «Зелену Гуру» (дважды), эстонский «Калев», белорусский «Цмоки-Минск» и казахстанскую «Астану». Петербуржцы идут на первом месте в таблице.

Подопечные Димитриса Прифтиса располагаются на шестой строчке с тремя победами и двумя поражениями.