Главный тренер башкирской «Уфы» Рашид Рахимов не сможет руководить футболистами в матче 17-го тура российской премьер-лиги с «Ростовом».

Об этом сообщается на странице уфимцев в Twitter. По информации источника, специалист не полетел на матч из-за недомогания, которое случилось из-за повышения артериального давления. Отмечается, что состояние здоровья наставника сейчас не вызывает опасений, и в скором времени он присоединится к команде.

Известно, что в отсутствие Рашида Рахимова «Уфой» в игре с «Ростовом» будет руководить помощник главного тренера Эдуардо Докампо. Матч начнется в 14:00 по московскому времени.

В данный момент «Уфа» располагается на 15-м месте в турнирной таблице РПЛ, имея в активе десять очков, у «Ростова» 29 баллов, подопечные Валерия Карпина идут на четвертой позиции.