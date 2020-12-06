Французский форвард лондонского «Челси» Оливье Жиру может стать футболистом одного из лидеров итальянской Серии А.

Об этом сообщает Tuttosport. По информации источника, интерес к 34-летнему нападающему проявляют туринский «Ювентус» и миланский «Интер». Отмечается, соглашение французского игрока с «Челси» действует до лета 2021 года и пока не продлено. Это означает, что в январе 2021-го Оливье Жиру сможет вести переговоры с другими клубами.

Отметим, в текущем сезоне нападающий принял участие в 11 встречах во всех клубных турнирах и забил семь голов.

Ранее сообщалось, что Лионель Месси заимел новый вариант для продолжения карьеры. В услугах игрока заинтересован английский «Челси». Об этом сообщает Goal.com, ссылаясь на испанского журналиста Гийома Балаге — близкого к каталонскому клубу.