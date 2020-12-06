Стало известно, кто получил бонусы в размере 50 тысяч долларов по итогам турнира UFC Vegas 16 в Лас Вегасе.

Лучшим поединком вечера признан бой между Марвином Веттори и Джеком Херманссоном, который стал главным событием турнира. Бонусы за выступления вечера заработали Габриэль Бенитес и Джордан Ливитт.

Напомним, в главном поединке турнира UFC Vegas 16 в Лас-Вегасе итальянский боец Марвин Веттори одержал победу над шведом Джеком Херманссоном. По итогам пяти раундов Веттори победил единогласным решением судей. Стоит отметить, что итальянец вышел на бой на коротком уведомлении после того, как с поединка снялся Кевин Холланд.

В со-главном бое Овинс Сен-Прю техническим нокаутом во втором раунде проиграл Джамалу Хиллу.