Главный тренер «Томи» и экс-форвард «Зенита» Александр Кержаков поделился мнением о потенциале нападающего «Спартака» Александра Кокорина.

По словам Кержакова, он по-прежнему считает Кокорина одним из самых талантливых российских форвардов. Тренер «Томи» отметил, Тедеско еще продолжает выстраивать атаку, и в такой ситуации сразу найти себя в новом коллективе Кокорину тяжело.

«Лично я уверен, что Кокорин взорвется. Когда, если не сейчас?!» — задался вопросом Кержаков, слова которого приводит «Спорт-Экспресс».

Кержаков добавил, что Тедеско не может не видеть, какой у Александра потенциал, и его доверие способно сыграть здесь решающую роль.

Напомним, Александр Кокорин не сыграл в матче 17-го тура Российской Премьер-Лиги между «Спартаком» и «Тамбовом» из-за травмы.