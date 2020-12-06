Французский полузащитник «Краснодара» Реми Кабелла сравнил уровень российской премьер-лиги и Лиги 1.

По словам Кабелла, чемпионат России очень оборонительный, команды менее техничны и делают упор на оборону. Француз отметил, здесь труднее, потому что все заточено на физику.

Он добавил, что во Франции футбол гораздо лучше, но в России тоже есть хорошие команды.

Кабелла также заявил, что Лига 1 сильнее РПЛ.

«Такова реальность, тут мы не можем лгать. Российский чемпионат – это физика и оборона. Во Франции ты пытаешься играть в футбол», – сказал Кабелла, слова которого приводит BeIN Sports FR.

Ранее французский футболист играл в составе «Монпелье», «Марселя» и «Сент-Этьена».

В нынешнем сезоне Реми Кабелла провел 12 встреч в российской премьер-лиге, забил пять голов и отдал одну результативную передачу.