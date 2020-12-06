Брат португальского нападающего туринского «Ювентуса» Криштиану Роналду Угу Авейру находится под следствием.

Об этом сообщает La Repubblica. По информации источника, Авейру обвиняют в мошенничестве, так как компания Mussara, которая находится под управлением Авейру, заключила контракт на изготовление особых футболок на сумму 500 тысяч евро. Mussara получила средства за право на производство футболок от туринской компании Pegaso, а затем отозвала разрешение на использование образа футболиста.

При этом отмечается, что компания Mussara принадлежит Роналду, и она никогда не давала разрешения на производство таких маек, однако в Pegaso убеждены, что имели все полномочия на использование образа португальца.

Позже сотрудники Pegaso узнали, что такие майки продаются в музее Криштиану Роналду по цене 40 евро за штуку, в результате чего прокуратура Турина возбудила дело против брата нападающего «Ювентуса».