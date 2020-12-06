Российский боец смешанных единоборств Магомед Исмаилов заявил о желании провести поединок против Йоэля Ромеро после новости об уходе кубинского бойца из UFC.

По словам Исмаилова, он не любит заглядывать за спину своих оппонентов, и сейчас ему интересен только Штырков, но если Ромеро подпишут в российский промоушен, но Исмаилов в деле.

«Это бой мечты», — написал Исмаилов в комментариях к публикации своего менеджера Азамата Бостанова.

Ранее агент бывшего бойца UFC Йоэля Ромеро Малки Кава рассказал, рассматривает ли его клиент вариант, при котором кубинский спортсмен выступит в одном из промоушенов в России.

Напомним, свой последний последний поединок Йоэль Ромеро провел 7 марта 2020 года, уступив новозеландцу Исраэлю Адесанье в бою за титул чемпиона UFC в среднем весе.

Недавно стало известно, что Ромеро был уволен с UFC, несмотря на еще три боя по соглашению. В UFC Ромеро провел 13 поединков, одержав девять побед и потерпев четыре поражения, три из которых были последними.