Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи будет работать главным арбитром на благотворительном матче на Мальдивских островах.

Об этом сообщает пресс-служба Мальдивской федерации футбола. Отмечается, венгерский арбитр уже прибыл на игру. Также известно, что Кашшаи проведет несколько мастер-классов для местных арбитров.

Напомним, венгерский судья обслуживал финал Лиги чемпионов 2011 года и работал на чемпионате мира 2010 года. В декабре 2019 года Кашшаи объявил о завершении судейской карьеры, а пост главы судейского корпуса РФС он занял 9 января 2020-го.

Ранее сообщалось, что Виктор Кашшаи может покинуть свой пост в конце 2020 года. Венгра может заменить другой иностранный специалист. Отмечается, новым главой судейства могут стать серб Милорад Мажич или англичанин Марк Клаттенбург.