Нападающий казанского «Ак Барса» Данис Зарипов заявил, что хотел бы сыграть за одну команду со своим 17-летним сыном Артуром.

По словам Зарипова-старшего, он очень хорошо относится к династиям и будет рад, если Артур продолжит ее, но будет рад еще больше, если они успеют сыграть в одной игре вместе в профессиональной команде.

Зарипов отметил, что был на первой игре сына, третий период ему понравился, а два периода Артур «плавал».

«Я понимаю, что время на адаптацию потребуется. После полутора лет в Канаде и того хоккея картинка меняется довольно сильно», – сказал Данис Зарипов, слова которого приводит YouTube-канал «Татар-Информ».

Напомним, Артур Зарипов в ноябре подписал контракт с казанским «Ак Барсом» сроком до конца следующего сезона и будет играть в системе казанцев.