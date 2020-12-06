Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова отреагировала на предложение российского чемпиона UFC в легком весе Хабиба Нурмагомедова ввести MMA в программу Олимпиады.

По словам Журовой, она не собирается критиковать MMA, но в МОК очень большие ограничения по введению нового вида спорта. Журова отметила, она будет настаивать на самбо, который занимался сам Хабиб, а его папа был тренером.

«Смешанные единоборства я приветствую с определенного возраста. Если же MMA станет олимпийским видом спорта, то им начнут заниматься с детства и неизвестно, чем это закончится», – сказала Журова, слова которой приводит «Спорт-Экспресс».

Ранее Хабиб Нурмагомедов сообщил о планах встретиться с президентом МОК Томасом Бахом, чтобы обсудить возможность включения ММА в олимпийскую программу.