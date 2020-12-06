Футболка Мануэля Нойера в раздевалке стадиона "Альянц Арена" в Мюнхене. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Футболка Мануэля Нойера в раздевалке стадиона "Альянц Арена" в Мюнхене. Фото: Nevasport/Ирина Красько

Голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим вратарем 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики.

Как сообщается на официальном сайте IFFHS, 34-летний немецкий голкипер занял первое место, набрав 320 очков. Второе место занял словенский вратарь мадридского «Атлетико» Ян Облак, у которого 40 очков, а прошлогодний победитель, бразилец Алиссон из «Ливерпуля», занял третье место с 30 баллами.

Отметим, Мануэль Нойер догнал Икера Касильяса и Джанлуиджи Буффона, выиграв эту премию в пятый раз за карьеру.

Напомним, в мае Мануэль Нойер подписал новый контракт с мюнхенской «Баварией».

Информация о новом соглашении появилась на официальном сайте клуба. Контракт с Нойером был заключен до лета 2023 года, о финансовой стороне соглашения открыто не сообщается.