Бывший форвард итальянских «Интера» и «Милана» Марио Балотелли продолжит карьеру в «Монце» из итальянской Серии Б.

Об этом сообщает инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter. По информации источника, 30-летний нападающий пройдет медицинский осмотр в «Монце» в понедельник, после чего заключит соглашение.

Отметим, владельцем «Монцы» является экс-президент «Милана» Сильвио Берлускони, должность исполнительного директора занимает Адриано Галлиани, а главным тренером клуба является Кристиан Брокки. В составе «Монцы» уже играют ганский полузащитник Кевин-Принс Боатенг и аргентинский защитник Габриэль Палетта, которые ранее были футболистами «Милана».

Ранее сообщалось, что Марио Балотелли поддерживает форму в клубе Серии Д группы Б «Франчакорта».