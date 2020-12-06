Матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между петербургским «Зенитом» и казанским УНИКСом будет проходить без зрителей.

Об этом сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.

Как гласит сообщение на сайте «Зенита», в связи с новым постановлением правительства Петербурга доступ болельщиков на матч Единой лиги ВТБ между БК «Зенит» и казанским УНИКС запрещен.

«Ранее полученное разрешение на матч со зрителями отменено. Вместе с тем, существующая ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией заставляет нас с пониманием относится к принимаемым решениям и мерам», — говорится в сообщении клуба.

Отметим, петербургский «Зенит» сегодня, 6 декабря, на домашнем паркете сыграет с казанским УНИКСом в матче регулярного чемпионата Единой Лиги ВТБ. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на «Сибур-Арене» и начнется в 18:00 по московскому времени. Прямую трансляцию встречи можно будет посмотреть здесь.