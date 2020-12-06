Аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что хочет уйти из российского клуба.

По словам Дриусси, он скучает по «Ривер Плейту» и по игре на позиции нападающего.

«Я три года играю на дерьмовой позиции. Устал от этого и хочу вернуться в любой момент», — сказал Дриусси во время своего стрима, слова игрока «Зенита» приводит TyC Sports.

Напомним, аргентинский футболист перешел в стан сине-бело-голубых из «Ривер Плейта» в 2017 году. Он провел в составе «Зенита» 129 матчей, отличился 24 забитыми голами и 21 результативной передачей.

Ранее сообщалось, что Себастьян Дриусси может перейти в «Ривер Плейт». В клубе из Аргентины есть интерес с своему воспитаннику и желание вернуть его в свой состав после истечения контракта с «Зенитом». Соглашение с петербургским клубом у Дриусси истекает летом 2021 года. Ранее агент футболиста говорил о том, что не обсуждал с клубом новый контракт с «Зенитом».