Бывший генеральный директор московского «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об игре петербургского «Зенита» в российской премьер-лиге и Лиге чемпионов.

По словам Геркуса, «Зенит» закрепощен в Лиге чемпионов, играет тяжело, и это мы видим не первый раз.

«Команде не хватает импульса, это психология. Мы видим, что «Зенит» останавливается, начинает бояться и нервничать. А чего ему бояться тут, «Урала»? Он его недавно побеждал со счетом 7:0», – сказал Геркус, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, «Зенит» вылетел из Лиги чемпионов — команда Семака набрала одно очко в пяти матчах уступив в двух играх с «Брюгге», проиграв «Боруссии» и «Лацио» и сыграв одну ничью с римлянами.

В последнем матче РПЛ петербуржцы разгромили «Урал» со счетом 5:1.