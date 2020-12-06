Международная федерация футбольной истории и статистики назвала лучшего тренера 2020 года.

Лучшим тренером выбран Ханс-Дитер Флик наставник мюнхенской «Баварии». В дебютном сезоне с немецким клубом завоевал сразу три главных трофея – Лигу чемпионов, Бундеслигу и Кубок Германии, – а также Суперкубок УЕФА.

Лучшим тренером национальной сборной признан Дидье Дешам, возглавляющий команду Франции.

Ранее голкипер мюнхенской «Баварии» Мануэль Нойер признан лучшим вратарем 2020 года по версии Международной федерации футбольной истории и статистики. Помимо Нойера, в символическую сборную года вошли и другие игроки «Баварии»: канадский левый защитник Альфонсо Дэвис, немецкий опорный полузащитник Йозуа Киммих и польский центральный нападающий Роберт Левандовски.