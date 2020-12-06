Бывший вратарь петербургского «Зенита» Вячеслав Малафеев поделился мнением о резких высказываниях Себастьяна Дриусси о клубе.

По словам Малафеева, отчасти Дриусси понять можно, так как атакующий потенциал составляют другие игроки, и сложно распределить на поле всех, поэтому аргентинцу приходится выполнять другую роль, совершать больший объем работы.

Вратарь отметил, каждый игрок хочет быть на острие, ибо там можно забивать больше голов и отдавать передачи.

«Понять игрока можно, но надо исходить из реалий, тактических соображений и того факта, что есть футболисты, которые приносят результат и играют лучше Дриусси», – сказал Малафеев, слова которого приводит «Чемпионат».

Ранее аргентинский нападающий петербургского «Зенита» Себастьян Дриусси сообщил, что хочет уйти из российского клуба.