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  • 16:55,  6 декабря 2020
Биатлон
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Цветков заразился коронавирусом

Цветков заразился коронавирусом
Максим Цветков. Фото: СБР

Российский биатлонист Максим Цветков заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

«Сейчас приболел Максим Цветков. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Причем у него коронавирус», – заявил Губерниев.

Отметим, Максим Цветков 29 ноября одержал победу в мегамасс-старте на Кубке России в Ханты-Мансийске.

В России на утро воскресенья, 6 декабря, зафиксировано 29 039 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 457 человек скончалось от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 21 342 человека.

В Москве за последние сутки было зафиксировано 7 512 новых случаев коронавируса, в Санкт-Петербурге 3 753 новых случая за один день, в Московской области — 1 295 зараженных за сутки.

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