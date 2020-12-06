Цветков заразился коронавирусом

Российский биатлонист Максим Цветков заразился коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщил комментатор Дмитрий Губерниев в эфире «Матч ТВ».

«Сейчас приболел Максим Цветков. Пожелаем ему скорейшего выздоровления. Причем у него коронавирус», – заявил Губерниев.

Отметим, Максим Цветков 29 ноября одержал победу в мегамасс-старте на Кубке России в Ханты-Мансийске.

В России на утро воскресенья, 6 декабря, зафиксировано 29 039 новых случаев заболевания коронавирусом.

По официальным данным, которые приводятся на портале стопкоронавирус.рф, за последние сутки в стране 457 человек скончалось от коронавируса, полностью выздоровели от болезни 21 342 человека.