Немецкий саночник Феликс Лох одержал победу во втором этапе Кубка мира в немецком Альтенберге.

После двух попыток немец показал время в одну минуту и 50,395 секунд. Второе место занял соотечественник Лоха Макс Лангенхан, который показал результат на 0,303 секунд хуже лидера. Третьим стал латвиец Кристерс Апарйодс (+0,306).

Российский саночниц Семен Павличенко занял четвертое место, уступив победителю 0,359 секунды. Роман Репилов — пятый (+0,648). Александр Горбацевич показал 13-е время, а Степан Федоров стал 18-м.

Кроме того, россиянка Татьяна Иванова показала лучший результат по сумме двух попыток на этапе Кубка мира по санному спорту. В борьбе за золото россиянка опередила четырёхкратную олимпийскую чемпионку Натали Гейзенбергер из Германии на 0,113 секунды.