Российские фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов выиграли соревнования пар на пятом этапе Кубка России в Москве.

Спортсмены выиграли как короткую, так и произвольную программу, получив от судей 232,47 баллов за оба выступления в сумме. Обе программы Мишина и Галлямов откатали без значительных помарок.

Второе место — у Ксении Ахантьевой и Валерия Колесова, они набрали 184,58 балла в сумме за две программы и благодаря высоким баллам за произвольную программу смогли подняться в таблице и взять серебро.

Третье место заняли Диана Мухаметзянова – Илья Миронов, они стали четвертыми в короткой программе и третьими в произвольной. В итоге пара получила от судей 113,39 баллов.

Ранее российские фигуристы Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин выиграли пятый этап Кубка России по фигурному катанию в Москве в танцах на льду.