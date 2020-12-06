В Ростове-на-Дону завершился футбольный матч между «Ростовом» и «Уфой». Команды встречались в рамках 17-го тура Российской Премьер-Лиги, гости одержали победу со счетом 1:0.

Единственный мяч был забит на 70-й минуте: с передачи Олега Данченко отличился сербский нападающий Комнен Андрич.

Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком. В роли его ассистентов выступили Алексей Лунёв и Николай Ерёмин. Резервным рефери был Дмитрий Стрельцов.

Набрав 13 очков, «Уфа» занимает 13-е место и находится в зоне стыковых матчей. В активе «Ростова» 29 очков после 17 матчей, подопечные Валерия Карпина идут на четвертой строчке турнирной таблицы.

В следующем матче «Ростов» на выезде встретится с «Ахматом», «Уфа» в гостях сыграет с «Ротором».