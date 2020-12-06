В Контиолахти (Финляндия) в рамках второго этапа Кубка мира по биатлону завершилась мужская эстафетная гонка, победу в которой одержала сборная Норвегии.

В составе норвежской команды выступили Стурла Хольм Лагрейд, Ветле Шостад Кристиансен, а также братья Тарьей и Йоханнес Бё.

Второе место заняла шведская команда, за которую бежали Пеппе Фемлинг, Йеспер Нелин, Мартин Понсилуома и Себастьян Самуэльссон.

Замкнули тройку призеров немецкие биатлонисты, выступавшие следующим составом: Эрик Лессер, Роман Реес, Арнд Пайффер и Бенедикт Долль.

Сборная России, как и в женской эстафете, заняла четвертое место. Команду представляли Матвей Елисеев, Антон Бабиков, Эдуард Латыпов и Александр Логинов.