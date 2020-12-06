Российская фигуристка Камила Валиева сменила костюм для произвольной программы, поставленной на тему «Болеро».

Ранее спортсменка выступала в красно-коричневом комбинезоне, на спине которого была изображена змея с большими зелеными глазами из страз. Сама Камила объясняла, что интерпретирует музыку по-новому и выступает в образе змеи, поэтому костюм и имеет такой дизайн.

На пятом этапе Кубка России в Москве Валиева вышла на лед в новом костюме, выполненном в черно-зеленых тонах и тоже имеющем отсылки к образу, который раскрывает спортсменка в своей программе.

Напомним, после короткой программы Валиева идет лидером соревнований. Она исполнила тройной аксель и набрала рекордное количество баллов — 86.20.