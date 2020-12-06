Российский биатлонист Александр Логинов прокомментировал выступление в мужской эстафете на втором этапе Кубка мира в Контиолахти. Сборная России могла претендовать на медали, но заняла четвертое место. Логинов бежал заключительный этап и промахнулся последним выстрелом.

«Я очень расстроен, понимал, что нужно рисковать, с первого круга пытался навязать борьбу, а не на последнем рубеже. Видимо, я не готов к этому риску. Я это понимаю, но я старался, хотел цепляться за все возможности, чтобы побороться за подиум», — сказал Логинов в эфире телеканала «Матч ТВ».

Биатлонист добавил, что стрелял не в своем ритме и очень расстроился, что не смог вытащить команду на призовое место.

По словам Логинова, он разбегается к каждому старту и чувствует улучшение состояния. В Хохфильцене Александр рассчитывает уже на другой результат и надеется, что сможет кардинально поменять ситуацию в течение ближайших дней.

Напомним, сборная России по биатлону не попадает в призы на протяжении 26 гонок подряд.