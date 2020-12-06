Российская фигуристка Камила Валиева включила два четверных прыжка в произвольную программу на пятом этапе Кубка России в Москве.

Спортсменка начала свое выступление с каскада из четверного и двойного тулупов, затем прыгнула четверной сольно. После этого Камила прыгнула тройной риттбергер, двойной аксель и тройной лутц, с которого допустила падение.

После неудачного элемента Валиева уже не допускала ошибок: она прыгнула каскад из тройного флипа и тройного сальхова через ойлер, затем комбинацию из тройных лутца и тулупа.

Напомним, после короткой программы Валиева лидировала, набрав рекордное количество баллов — 86,20. Впервые в карьере Камила включила в свой прокат тройной аксель, который, несмотря на помарку на выезде, вывел ее в лидеры с серьезным отрывом от соперниц.