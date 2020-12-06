Тренер Этери Тутберидзе сделала замечание своей воспитаннице Камиле Валиевой после произвольной программы на этапе Кубка России в Москве.

Фигуристка включила в свою программу два четверных тулупа — сольный и в каскаде с двойным тулупом. При этом фигуристка упала с тройного акселя.

Когда Валиева завершила прокат и покинула лёд, Тутберидзе около бортика оценила прокат спортсменки. «Не оставляешь возможности тебя похвалить», — сказала тренер.

«Задумалась, как правильно сделать, в итоге ничего не сделала», — ответила Валиева.

Валиева выиграла пятый этап Кубка России в Москве, набрав 254,86 балла по итогам двух прокатов.