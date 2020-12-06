В Москве продолжается пятый этап Кубка России по фигурному катанию. В 17:30 мск на лёд вышли мужчины-одиночники с произвольными программами.

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По итогам первого дня соревнований лидирует Алексей Ерохов, набравший,86,20 баллов. Он чисто исполнил свою короткую программу, в которую включил четверной сальхов. Вторую строчку занимает Егор Рухин, третью — Пётр Гуменник.

Напомним, из-за коронавируса с турнира снялся чемпион Европы Дмитрий Алиев. Также не выступает Михаил Коляда — он тренируется в группе Алексея Мишина, два представителя которой (Елизавета Туктамышева и Глеб Лутфуллин) сдали положительный тест на COVID-19.