16 фигуристок выполнили критерий отбора на чемпионат России, выступив на двух этапах Кубка страны. Данный критерий был утвержден исполкомом Федерации фигурного катания России (ФФКР) в августе текущего года.

Согласно регламенту, к участию в чемпионате России будут допущены только те спортсмены, которые выступят на двух этапах национального Кубка, на основании суммы набранных ими баллов.

В список выполнивших критерий вошли двукратная чемпионка России Анна Щербакова, двукратная чемпионка мира среди юниоров Александра Трусова, чемпионка мира среди юниоров Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Анна Фролов, Софья Самодурова, Ксения Цибинова, Мария Талалайкина, Елизавета Нугуманова, Анастасия Тараканова, Валерия Шульская, Станислава Молчанова, Валерия Костина, Станислава Константинова, Арина Онищенко.

Четыре фигуристки выступили лишь на одном этапе Кубка России, это Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Анастасия Гулякова и Камила Султанмагомедова. Косторная и Туктамышева, напомним, заболели коронавирусом.

Евгения Медведева и Ксения Синицына не принимали участие в соревнованиях.

Спортсмены, не выполнившие критерии, могут быть допущены до чемпионата России только специальным решением ФФККР.