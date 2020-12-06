Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал поражение от «Уфы» в матче 17-го тура чемпионата России по футболу. Игра проходила в Ростове-на-Дону и завершилась со счетом 0:1.

«Будем разбираться, что стало причиной пропущенного мяча. Тут всегда зависит от двух команд: кто-то прибавит, а кто-то отпустит. Замена Байрамяна не планировалась, так как хотели менять другого игрока», — сказал Карпин, слова которого приводит «Матч ТВ».

Напомним, единственный мяч в сегодняшней игре был забит на 70-й минуте: с передачи Олега Данченко отличился сербский нападающий Комнен Андрич.

Набрав 13 очков, «Уфа» занимает 13-е место и находится в зоне стыковых матчей. В активе «Ростова» 29 очков после 17 матчей, подопечные Валерия Карпина идут на четвертой строчке турнирной таблицы.

В следующем матче «Ростов» на выезде встретится с «Ахматом», «Уфа» в гостях сыграет с «Ротором».